Chi attiva una nuova SIM WINDTRE può contare tra le altre cose su due servizi che l’operatore telefonico mette a disposizione dei propri clienti gratuitamente: stiamo parlando della Segreteria Telefonica e di Ti ho cercato.

WINDTRE preattiva due servizi gratuitamente

Per quanto riguarda il primo dei servizi preattivati da WINDTRE sulle SIM, si tratta di una normale segreteria telefonica che consente di ascoltare i messaggi ricevuti (ciò gratuitamente sia in Italia che nei Paesi UE) entro 7 giorni (vengono conservati fino a massimo 10 messaggi).

Per disattivare la segreteria telefonica è sufficiente digitare la stringa ##004# e premere il tasto invio oppure ##002# e premere il tasto invio mentre per ascoltare i messaggi basta chiamare il 4200 (o, da un altro telefono, il numero 3232054200 e seguire le istruzioni della voce guida).

Il servizio Ti ho cercato, invece, consente all’utente di essere informato nel momento in cui qualcuno ha provato a contattarlo mentre il suo telefono era occupato in un’altra conversazione, spento o non raggiungibile.

Quando l’utente torna ad essere reperibile, riceve un messaggio contenente il numero di chi ha cercato di mettersi in contatto con lui nelle ultime 48 ore, con data e orario.

Da marzo, infine, il piano pre-attivato per una nuova SIM è Basic, che prevede una tariffa a consumo di 0,29 euro al minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta, di 0,29 euro per ogni SMS inviato e di 0,50 euro per ogni MMS inviato.

