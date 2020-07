C’è una noia che affligge i possessori di Google Pixel 4 da qualche tempo: dal day one, quindi da sempre, come chi vi scrive, o dall’installazione della Developer Preview 4 di Android 11, la versione per gli sviluppatori della prossima incarnazione del robottino verde.

Google Pixel 4 soffre di uno sfarfallio al display

Il bug, passato dalla DP4 prima alla Beta 1 e poi alla Beta 2 di Android 11, riguarda un fastidioso sfarfallio del display che si palesa nelle schermate monocromatiche scure e nell’utilizzo delle app che aggiornano di frequente lo schermo, come ad esempio WhatsApp durante la scrittura.

La causa è il sistema di gestione dinamica del refresh rate, il cosiddetto Display fluido che sui Google Pixel 4 è stato introdotto per centrare il compromesso tra quella fluidità che incrementa la piacevolezza d’uso e l’autonomia dalla quale non si può prescindere.

Just look at this flickering. It's very visible IRL. pic.twitter.com/e6a2b9VFqY — Artem Russakovskii (@ArtemR) July 9, 2020

Dal video che Artem Russakovski di androidpolice.com ha caricato su Twitter non si può percepire lo sfarfallio ma ne rende evidente la causa: in alto a sinistra potete vedere come il refresh rate oscilli in modo incontrollato tra i 60 ed i 90 Hz, producendo quello che alla vista è un effetto più che fastidioso.

La soluzione tampone di XDA al problema di Google Pixel 4

Da ciò che si legge sul web il problema non riguarda tutti i possessori di Google Pixel 4, ma gli sfortunati che lo avessero possono ricorrere ad una soluzione provvisoria, che consiste nell’attivazione della voce Forza frequenza di aggiornamento a 90 Hz nelle Opzioni sviluppatore al prezzo di una riduzione dell’autonomia.

Chi ha installato Android 11 Beta 2 invece si è trovato con le spalle al muro poiché la voce Forza frequenza di aggiornamento a 90 Hz non esiste più, per cui non ha nulla in mano per eliminare il fastidio. Fortunatamente XDA ha trovato una soluzione per forzare la visualizzazione a 90 Hz: è necessario connettere il Google Pixel 4 al computer con il Debug USB attivo (dalle Opzioni sviluppatore) e dare in pasto ad ADB i due comandi di seguito.

settings put system min_refresh_rate 90.0

settings put system peak_refresh_rate 90.0

Google ha già la soluzione: arriverà a breve

Yup, known issue (I had hit it too). Fixed internally, should make it out in an update in ~2 weeks — Dave Burke (@davey_burke) July 9, 2020

La soluzione ufficiale comunque è in arrivo. Il Vice President di Android Dave Burke ha confermato infatti che Google ha individuato e risolto il problema che causa lo sfarfallio allo schermo. Sarà consegnato in due settimane ai possessori di Google Pixel 4, con la speranza che giunga in soccorso anche di coloro che convivono con il bug da diversi mesi sul filone stabile di Android.