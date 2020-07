Samsung, oltre a consigliarci come fare per tenere puliti i nostri smartphone Samsung evitando di utilizzare prodotti falsamente intesi come innocui per i dispositivi mobile, ha svelato ufficialmente anche un prodotto munito di luce UV pensato per uccidere i batteri presenti su smartphone, smartwatch, cuffie e quant’altro.

Custodia con luce UV contro i batteri

Presentato con il nome di UV Sterilizer, il prodotto realizzato da Samsung è al momento commercializzato in Thailandia, con l’alta probabilità che resterà come esclusiva per questo paese. La forma del dispositivo ricorda quello di una grande custodia che, una volta aperta, permette all’utente di riporre dispositivi per ricaricarli e al contempo sterilizzarli.

Commercializzato al prezzo di 1590 baht, circa 45 euro al cambio, può essere estremamente utile per chi è solito utilizzare prodotti e detergenti per rimuovere la carica batterica su dispositivi molto comuni e largamente utilizzati. Il rimando al Coronavirus è ovviamente immediato e naturale, sebbene ci preme sottolineare che ad oggi non è ancora chiaro su la luce UV sia in grado di rimuovere il virus.

Il colosso sud coreano non è l’unico a muoversi in questo ambiente e a proporre una soluzione simile. Anche mophie e InvisibleShield, se ricordate bene, hanno presentato due custodie con luce UV e supporto alla ricarica IQ per la ricarica wireless per rimuovere il 99% dei batteri presenti sugli smartphone.