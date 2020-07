La promozione “Cogli l’attimo, scegli The Sero” di Samsung mette in palio lo smartphone Samsung Galaxy A71 per chi acquista un TV The Sero dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Gli utenti interessati alla seguente promozione di Samsung potranno acquistare il TV The Sero (codice prodotto QE43LS05TAUXZT) tramite i seguenti store digitali:

Una volta acquistato il TV entro il 9 agosto 2020, gli utenti dovranno accedere al sito members.samsung.it e compiere tutte le azioni richieste entro e non oltre le 23:59:59 del 24 agosto 2020. Queste azioni prevedono di inserire i propri dati personali e i dati del prodotto acquistato, caricare la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intorno contenente il numero seriale del TV.

Samsung Galaxy A71 in regalo

Una volta inseriti correttamente tutti i dati richiesti da Samsung evidenziati con un asterisco (*), bisognerà dichiarare la propria volontà a partecipare alla promozione cliccando sul tasto “CONFERMA”. Completata la registrazione, verrà inviata una email di partecipazione all’indirizzo indicato nella fase di registrazione al sito members.samsung.it.

Nel caso in cui dovessero essere soddisfatte tutte le condizioni per partecipare alla promozione, entro 180 giorni lo smartphone del valore di 479 euro verrà consegnato gratuitamente all’indirizzo indicato sul form di registrazione.

