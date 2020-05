Da ormai diverso tempo Samsung ha abbracciato l’utilizzo di fotocamere punch hole all’interno dei propri smartphone, sia che si tratti di terminali di fascia alta come Samsung Galaxy S20 che di fascia bassa come Samsung Galaxy A21. Se per molti questa soluzione è solo il mezzo che ci porterà finalmente all’arrivo di terminali con fotocamere frontali sotto il display, per Samsung è ancora presente del margine di miglioramento per quanto riguarda la user experience.

Status bar per la fotocamera punch hole

Una serie di brevetti mostrano come il colosso sud coreano sia intenzionato ad integrare una status bar attorno la fotocamera punch hole. Infatti, come si può notare dalle immagini qui in basso, è ben visibile un qualche tipo di interfaccia grafica posizionata tutto attorno alla fotocamera selfie. I brevetti, inviati all’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) lo scorso 16 ottobre 2019, ruotano attorno al concetto di mostrare la fase di avanzamento del download o di una ripresa video tramite una semplice UI.

La funzione è stata esplicitata da Samsung nei seguenti termini: “quando l’utente attiva la funzione time-lapse della fotocamera sul telefono cellulare, viene attivato il diagramma del timer adatto alla perforazione dello schermo. L’immagine mostra lo stato di avanzamento del timer della fotocamera.” Lo stesso avviene anche per il download di un file o di una applicazione, dove la status bar tutto attorno alla fotocamera punch hole mostra lo stato di avanzamento fino al completamento del task.

La particolare interfaccia grafica prende in considerazione una singola fotocamera punch hole e anche un sistema doppio; in base alla configurazione del modulo, ovvero se presenti uno o più sensori, la UI assumerà una forma circolare o ovale al fine di abbracciare per intero la lente integrata nel display.

L’idea di Samsung è decisamente interessante, sopratutto considerando la grande diffusione di smartphone muniti di fotocamere punch hole, non credete?