Samsung è una delle aziende più impegnate per quanto riguarda lo sviluppo di smartphone con supporto alle reti 5G, come del resto sottolineano gli ultimi dati di vendite che la dipingono come la numero uno sul mercato. Vi siete mai chiesi quali e quanti sono gli smartphone (e non solo) con connettività 5G che Samsung ha presentato nel corso degli ultimi anni?

Più di 20 dispositivi 5G lanciati

La risposta a questa domanda ci viene fornita dalla infografica sottostante, in cui è possibile scoprire tutti gli smartphone di Samsung con supporto alle reti di quinta generazione.

Il primo smartphone 5G di fascia alta ha poco più di un anno alle spalle: stiamo parlando della versione 5G di Samsung Galaxy S10. Ad esso sono succeduti i terminali che fanno parte della serie Samsung Galaxy S20, e giusto qualche settimana fa sono arrivati gli smartphone 5G della gamma Samsung Galaxy Note 20.

Difficile non citare Samsung Galaxy Z Fold2 5G o i tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+, così come l’ultrabook Samsung Galaxy Book Flex 5G presentato giusto ieri con i processori Intel di undicesima generazione.

È chiaro come il sole che il futuro di Samsung è ormai marcatamente incentrato sul 5G, con le varianti 4G via via sempre meno richieste.