La gamma Samsung Galaxy S20 monta il particolare chip di sicurezza S3K250AF Secure Element in grado di garantire protezione contro attacchi hardware per tutte le informazioni salvate all’interno degli smartphone, come ad esempio PIN, password, pattern di sblocco, chiavi di accesso biometrico e tanto altro.

Maggiore sicurezza con il chip S3FV9RR

In queste ore il colosso sud coreano svela il nuovo chip Secure Element S3FV9RR pensato per offrire ulteriori livelli di sicurezza durante alcune fasi cruciali come il boot, i pagamenti mobile, lo storage di informazioni sensibili e tanto altro. Il chip di sicurezza dispone inoltre della certificazione Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+, ovvero il livello più alto per un dispositivo mobile.

Dongho Shin, vice presidente del reparto System LSI di Samsung, sottolinea come “in questa era di mobilità e interazioni senza contatto, prevediamo che i nostri dispositivi connessi, come smartphone o tablet, siano altamente sicuri in modo da proteggere i dati personali e consentire attività di fintech come il mobile banking, il trading azionario e le transazioni di criptovaluta. Con il chip sicurezza S3FV9RR Samsung sta montando un potente catenaccio su dispositivi intelligenti per salvaguardare le informazioni private“.

Rispetto al chip di sicurezza S3K250AF annunciato agli inizi di febbraio e linkato in apertura articolo, il nuovo chip dispone dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili da un chip per dispositivi mobile, il che lo rende adatto ad essere utilizzato in tutti quei contesti in cui è necessario un elevato livello di sicurezza; smartphone di fascia alta, passaporti elettronici, componenti hardware per la gestione di criptovalute e tanto altro, sono solo alcuni degli esempi di utilizzo del chip di sicurezza S3FV9RR.

Inoltre, grazie alla presenza di maggiore memoria a disposizione, aziende ed organizzazioni possono sfruttare il root of trust (RoT) hardware ed il boot sicuro per l’utilizzo di applicazioni proprietarie in un contesto estremamente sicuro.

Il chip S3FV9RR sarà disponibile a partire dal Q3 2020.