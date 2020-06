Nel mese di aprile vi avevamo anticipato come quest’oggi, 1 giugno 2020, Samsung avrebbe ufficialmente chiuso il capitolo S Voice. Ebbene ci siamo: Samsung S Voice viene definitivamente chiuso in favore di Samsung Bixby, anche per tutti i dispositivi usciti di fabbrica con il supporto al vecchio assistente vocale. Assieme a Samsung S Voice, il colosso sud coreano pone fine anche altri tre servizi: Samsung MirrorLink, Find my Car e Car Mode.

Addio Samsung S Voice, benvenuto Bixby

L’assistente vocale di Samsung era stato presentato nel lontano 2012 con l’arrivo di Samsung Galaxy S3, per poi sbarcare anche su altri prodotti dell’azienda sud coreana come smartwatch, tablet e altri smartphone. Nel corso degli anni Samsung S Voice è entrato in competizione con altri assistente digitali, fra cui l’ottimo Google Assistant.

L’eclissi di S Voice è iniziata però nel 2017, quando Samsung Bixby faceva ufficialmente il suo debutto. Da allora il nuovo assistente digitale ha acquistato sempre più potere all’interno dell’ecosistema Samsung, arrivando a farci nascere qualche perplessità circa la necessità di aspettare così tanto tempo per chiudere una volta per tutte il capitolo Samsung S Voice.

Ad oggi tutti i device Samsung lanciati con S Voice (Samsung Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, S4, S5, S6, S6 edge, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 e S10.5) potranno contare sull’arrivo di Bixby come aggiornamento software, di cui però non abbiamo informazioni circa il suo arrivo per i dispositivi presenti in Italia.