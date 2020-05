Nel corso delle ultime ore in Cina diversi utenti hanno segnalato l’insorgere di vari problemi su alcuni smartphone Samsung. Fra questi, sarebbero i Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S10 a riscontrare dei bug piuttosto gravi che consistono in arresti anomali, riavvi continui e schermo nero.

A giudicare dalle immagini postate dagli utenti, la situazione risulta simile e causata da un problema con il server. Secondo quanto emerso, la causa sarebbe da trovarsi in alcuni bug della schermata di blocco, legata all’aggiornamento di sicurezza di aprile scorso.

Il problema è che non tutti i telefoni con tale update ne sono coinvolti: a maggioranza si tratta dei Samsung Galaxy S8, S9 e S10, oltre ad altri dispositivi di fascia inferiore.

Secondo altri, si tratterebbe di un bug relativo all’app Calendario che, se qualora non venga aggiornata in tempo in accordo col calendario cinese, potrebbe calcolare l’ora in modo errato ed essere causa degli arresti anomali citati.

Aggiornare tale app e disattivare temporaneamente l’update automatico del Calendario tramite WLAN potrebbe essere una momentanea soluzione al problema.

Comunque, Samsung ha già provveduto a rilasciare una dichiarazione ufficiale sostenendo di essersi già preso in carico il problema, e di essere al lavoro per risolvere al più presto la questione.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato problemi del genere; noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.