Lo scorso anno Samsung ha scelto di saltare l’aggiornamento a One UI 1.5, lanciata con Galaxy Note 10, sui modelli sella serie Galaxy S10, passando direttamente a One UI 2.0 con l’arrivo di Android 10.

A quanto pare quest’anno le cose andranno diversamente e i flagship della prima parte del 2020, l’intera serie Galaxy S20, riceveranno One UI 2.5 poco dopo il lancio di Samsung Galaxy Note 20 che porterà al debutto la nuova interfaccia. Lo affermano due noti leaker in altrettanti tweet, @UniverseIce e @MaxWeinbach, solitamente molto affidabili da questo punto di vista.

Non ci sarà quindi un grosso salto di versione da One UI 2.1, lanciata a febbraio proprio con la serie Galaxy S20, a One UI 3.0, che porterà con sé Android 11. Tra le novità della nuova interfaccia segnaliamo il supporto alle gesture di navigazione di Google con i launcher di terze parti e, con ogni probabilità, anche una modalità Pro per la registrazione dei filmati.

Secondo Max Weinbach inoltre anche Samsung Galaxy Z Flip, lanciato in occasione della presentazione degli S20, riceverà l’interfaccia One UI 2.5 e la preparazione delle nuove build sarebbe già iniziata da alcune settimane. è dunque possibile che nel corso delle prossime settimane, subito dopo il lancio di Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Samsung annunci l’aggiornamento anche per la serie Galaxy S20.