Samsung Good Lock è una delle applicazioni più importanti per gli smartphone Samsung, dove i tanti moduli disponibili al download permettono di modificare e migliorare la user experience per quanto riguarda l’utilizzo di tutti i giorni. In queste ore molti moduli hanno ricevuto alcuni aggiornamenti (per lo più si tratta di bugfix), ma la versione 3.4.35 di One Hand Operation+ introduce un gran numero di miglioramenti.

Novità One Hand Operation+ 3.4.35

La prima grande novità della versione 3.4.35 di One Hand Operation+ è lo swipe che permette di controllare rapidamente il volume del contenuto multimediale in esecuzione. Uno swipe lungo verso l’alto permette di incrementarlo, mentre uno swipe lungo verso il basso di ridurlo; è inoltre disponibile anche una comoda finestra pop-up tramite cui incrementare il volume attraverso diversi tasti.

La versione 3.4.35 di One Hand Operation+ vede l’arrivo anche di una nuova animazione di apertura, mentre un rinnovato menu con “tre pallini” disponibile di fianco ad ogni applicazione attualmente aperta permette di chiuderla, salvarla in memoria, aprirla in modalità split view e tanto altro.

Il pannello quick tools contiene 12 scorciatoie rapide per gestire il Wi-Fi, fare gli screenshot, attivare la rotazione automatica della UI, gestire l’inversione dei colori e tanto altro.

Oltre a One Hand Operation+, Samsung ha rilasciato aggiornamenti anche per i moduli EdgeLighting+, QuickStar, NavStar, LockStar, SoundAssistant e Nice Catch. Per questi si tratta essenzialmente di bug fix e poco altro.

Come aggiornare One Hand Operation+

Le novità che abbiamo visto di One Hand Operation+ di Samsung Good Lock sono attualmente disponibili come aggiornamento tramite Samsung Galaxy Store. Il modulo, così come gli altri aggiornati in queste ore, possono essere anche facilmente scaricati da APK Mirror tramite i seguenti link: