In queste ore Samsung ha dato il via alla campagna “Meglio con Galaxy” attraverso cui sottolinea gli enormi vantaggi offerti dalla compagnia a tutti gli utenti che scelgono un prodotto Samsung.

Tutti i vantaggi offerti da Samsung

Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia, sottolinea come “in Samsung da sempre è di fondamentale importanza offrire ai consumatori il più alto livello di innovazione in termini di hardware, ma non solo. Infatti, per innovare è necessario lavorare su tutti gli elementi che definiscono l’esperienza di prodotto a 360 gradi, come quelli legati al software, all’ecosistema, ai servizi offerti. È un’attività su cui ci cimentiamo ogni giorno: oggi siamo lieti di poterla raccontare attraverso la campagna Meglio con Galaxy“.

È questo il fulcro su cui ruota l’iniziativa di Samsung dove, in chiare lettere e con un linguaggio semplice e diretto, sottolinea le potenzialità offerte dalla “migliore esperienza Android di sempre” e da un ecosistema sempre connesso. Il servizio Ora Samsung svolge evidentemente un ruolo molto importante per la compagnia, adesso in grado di offrire la riparazione del proprio smartphone in appena un’ora attendendo all’interno della Samsung Lounge.

Samsung Knox offre poi un sistema di protezione di alto livello per i propri dati personali come foto, documenti e tanto altro; un display di alto livello, indipendentemente dallo smartphone Galaxy acquistato, con colori vividi e brillanti. Le app di Google sempre a portata di mano e l’accesso costante ai servizi offerti da Google Play Store e alla sicurezza garantita da Google Play Protect.

Questi sono solo alcuni dei tanti i vantaggi offerti da Samsung per chi acquista un dispositivo Galaxy, di cui potete scoprirne tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale.