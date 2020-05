Samsung Internet Browser si aggiorna sul Google Play Store con qualche novità riguardante la privacy e una maggiore possibilità di personalizzazione del menu: la versione attualmente in rollout è la 11.2.1.3, che comprende anche qualche bugfix.

Più personalizzazione, più privacy: ecco Samsung Internet Browser 11.2

Una nuova versione di Samsung Internet Browser è in distribuzione sul Play Store in queste ore e porta diverse novità succose. Partiamo dal menu, al quale ora possiamo aggiungere altre funzioni rapide per la ricerca su Internet, il passaggio alla modalità segreta, l’aggiornamento delle pagine, la disattivazione temporanea dell’ad blocker e non solo (anche inserendone un massimo di sei nella barra): potete trovare tutto recandovi in “Impostazioni > Aspetto“.

Interfaccia a parte, Samsung ha pensato anche a novità lato privacy: nella sezione “Privacy e sicurezza” delle impostazioni possiamo ora trovare una funzione per bloccare le pagine web indesiderate quando premiamo il tasto indietro (a chi non è mai capitato?). Questo previene che siti malevoli possano inserire le classiche pagine spam all’interno della cronologia di navigazione, che comparirebbero una volta premuto il tasto indietro. Il team di sviluppo ha inoltre migliorato il machine learning, che ora è capace di rilevare e bloccare meglio e più rapidamente i cookie di tracciamento (il doppio rispetto a prima).

Infine è stata introdotta un’opzione che blocca i link che tentano di aprire app. Per esempio, se utilizzate la versione browser di YouTube per sfruttare l’ad blocker, finora il sistema avrebbe cercato di lanciare l’app: con l’update potete impedire che ciò accada continuando a usare il browser stesso.

Samsung Internet Browser 11.2.1.3 è disponibile sul Google Play Store seguendo il badge qui in fondo. In alternativa potete scaricare e installare manualmente l’APK al link di seguito.

