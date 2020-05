Risale al 2018 l’inizio della collaborazione tra Samsung e Google per portare su tutti gli smartphone del colosso asiatico i Rich Communication Service, meglio noti come RCS, sviluppati dalla compagnia di Mountain View.

Da tempo gli smartphone Samsung supportano, tramite l’app proprietaria Messaggi, i servizi RCS ma, come annunciato a fine aprile dalla compagnia sud coreana le cose stanno cambiando ulteriormente. Mentre in precedenza era necessario che l’operatore telefonico supportasse i RCS, ora Samsung entra nel servizio Google Chat.

Questo significa, in linea di massima, che se in un determinato Paese Messaggi Google RCS (chiamato più semplicemente Google Chat) funziona, allora anche Samsung Messaggi potrà godere di RCS. Complicato da riportare ma semplice nella sua efficacia, anche se in alcuni casi l’attivazione dipende dal Paese, dal dispositivo e dall’operatore.

Sono comunque numerosi gli utenti che segnalano l’attivazione dei servizi RCS sui propri dispositivi, a poche ore dall’annuncio da parte di Samsung. Finora era necessario utilizzare Messaggi di Google per poter accedere ai RCS ma le cose stanno cambiando, come dimostra il caso di Messaggi Samsung.

Google afferma di essere al lavoro per abilitare i RCS in un numero maggiore di Paesi, con svariati operatori e app di gestione SMS di terze parti, anche se la strada è ancora lunga. Per gli utenti Samsung invece il processo dovrebbe completarsi nel corso dei prossimi due mesi, salvo eventuali problematiche.