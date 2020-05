Samsung ha annunciato di avere deciso di abbandonare Samsung Game Tuner, un’applicazione sviluppata dal colosso coreano per consentire agli utenti di gestire alcune opzioni durante le loro sessioni gaming.

Da giovedì 30 aprile l’app (che già nel 2018 aveva perso alcune importanti feature) non può più essere scaricata anche se è ancora presente sia sul Google Play Store (qui trovate la pagina dedicata) che sul Samsung Galaxy Store (qui la pagina dedicata).

L’app Samsung Game Tuner è stata mandata in pensione

Stando a quanto reso noto dal team del colosso coreano, chi ha già installato l’app Samsung Game Tuner può continuare ad utilizzarla sui propri dispositivi fino a quando questi saranno basati su Android 8 Oreo.

Chi invece possiede uno smartphone con a bordo l’interfaccia One UI 2.0 o 2.1 può optare per Game Plugins (qui trovate la pagina dedicata sul Samsung Galaxy Store), app che permette agli utenti di sfruttare varie soluzioni per migliorare le prestazioni e rendere l’esperienza gaming più accattivante.

Ricordiamo che il team di Samsung ha di recente abbandonato il supporto per alcuni altri suoi servizi, come MirrorLink, Car Mode e Find My Car e ciò potrebbe suggerire un’importante opera di revisione del codice della sua interfaccia utente.