Presentato in occasione dell’evento del 5 agosto, Samsung Galaxy Z Fold2 5G è probabilmente tra i nuovi smartphone di Samsung quello che incuriosisce di più addetti ai lavori ed appassionati di tecnologia.

Se nella prima generazione dei device pieghevoli del produttore coreano abbiamo riscontrato qualche difetto di gioventù, infatti, su tale nuovo modello le aspettative sono piuttosto elevate anche perché potrebbe essere questa la strada che il settore della telefonia deciderà di seguire nei prossimi anni.

Con Samsung Galaxy Z Fold2 5G il colosso coreano ha apportato miglioramenti significativi al design esterno, ad entrambi i display ed alla cerniera ed è soprattutto quest’ultimo l’aspetto che stuzzica maggiormente la curiosità se si considerano i problemi avuti dalla prima generazione.

Il primo video live di Samsung Galaxy Z Fold2 5G

In attesa del suo esordio ufficiale sul mercato, un breve video pubblicato su Twitter da Ben Geskin ci permette di farci un’idea del suo funzionamento:

Stando al video, il movimento di piegatura suggerisce la presenza di una cerniera più resistente di quella usata sul precedente modello.

Inoltre, il display esterno da 6,2 pollici sembra di una qualità tale da garantire agli utenti la possibilità di usare il device in modalità chiusa per la maggior parte delle operazioni più semplici, puntando su quello interno e ben più ampio solo per gli aspetti lavorativi o multimediali.

Impazienti di toccarlo con mano?