Mancano ormai pochi giorni all’atteso evento del 5 agosto in occasione del quale Samsung lancerà diversi nuovi device, alcuni dei quali sono stati al centro di ulteriori anticipazioni nelle scorse ore: ci riferiamo alla serie Samsung Galaxy Note 20 e a Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Iniziando dalla serie Samsung Galaxy Note 20, da Twitter arriva una foto che ci mostra un volantino promozionale secondo il quale in Indonesia gli smartphone saranno disponibili in pre-ordine dal 6 al 19 agosto, confermando così che le vendite inizieranno il 20 agosto.

Inoltre, a chi pre-ordinerà uno dei due smartphone il colosso coreano regalerà un e-voucher per acquistare Samsung Galaxy Buds Live (che in Indonesia avranno un prezzo di circa 150 euro) o Samsung Galaxy Buds+.

Ecco il design di Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Passando a Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, nelle scorse ore sono apparse in Rete le seguenti immagini rendering che ci permettono di ammirare il nuovo smartphone pieghevole del produttore coreano da ogni angolo nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze.

Previous Next Fullscreen

Queste immagini ci confermano che il Samsung Galaxy Z Fold 2 5G avrà un meccanismo di piegatura simile a un libro, proprio come il modello di prima generazione ma non mancano alcuni cambiamenti importanti, come l’adozione di un foro nei display per la fotocamera, cornici più sottili e un meccanismo a cerniera migliorato.