Lo staff di DxOMark ha deciso di testare la fotocamera frontale di Samsung Galaxy Z Flip, uno dei vari smartphone pieghevoli che stanno provando ad offrire agli utenti qualcosa in più rispetto ai modelli tradizionali.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip può contare su una fotocamera frontale da 10 megapixel, con un sensore con apertura f/2.4, pixel da 1.2µm e capacità di registrare video a 2.160p a 30 fps.

I test di DxOMark con Samsung Galaxy Z Flip

Ebbene, il risultato ottenuto dallo smartphone pieghevole di Samsung durante i test di DxOMark è stato di 83 punti (82 per le foto e 86 per i video), grazie ai quali il device si va a collocare nella metà inferiore del database di questa piattaforma per la qualità delle immagini della fotocamera frontale:

Tra gli aspetti che hanno convinto i tester vi sono per le foto la qualità dei colori, l’esposizione e il livello di rumore mentre per i video la stabilizzazione, il livello dei dettagli e la tonalità della pelle.

Tra gli aspetti che invece sono stati “bocciati” vi sono per le foto i dettagli, il bilanciamento del bianco e gli scatti bokeh mentre per i video il rumore in condizioni di scarsa luminosità e i volti sfocati a distanza ravvicinata.

Potete trovare il test completo di DxOMark seguendo questo link.

