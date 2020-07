Mancano ormai poche settimane all’evento Unpacked di Samsung del 5 agosto durante il quale il colosso sud coreano presenterà la gamma Samsung Galaxy Note 20 di cui nelle scorse ore vi abbiamo mostrato alcune nuove ed interessanti novità, ma quest’oggi vi proponiamo invece la possibilità di dare un tocco diverso ai vostri smartphone utilizzando gli sfondi ufficiali realizzati da Samsung per Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Tab S7.

Download wallpaper ufficiali

Venendo allo smartphone, è molto probabile che i wallpaper presenti qui sotto in galleria siano stati prelevati dal firmware ufficiale finito in rete la scorsa settimana. Samsung ha scelto wallpaper con un design marcatamente astratto con colori accesi su sfondo scuro, di cui tre rappresentano quello che sembrerebbe essere un fiore.

I wallpaper relativi al tablet di fascia alta di Samsung viaggiano più o meno sulla stessa linea d’onda, con forme di fantasia caratterizzate da colori accesi su sfondi di diverso colore.

Download Samsung Galaxy Z Flip 5G wallpaper

Qualunque sia il wallpaper scelto per cambiare l’aspetto della home del vostro dispositivo, vi consigliamo di scaricare i file .zip presenti nell’articolo. Le immagini presenti in galleria hanno il solo scopo di permettervi di scoprire in anteprima il contenuto degli archivi .zip, ma la loro risoluzione non li rende adatti ad essere utilizzati come wallpaper

Download Samsung Galaxy Tab S7 wallpaper