Che Samsung abbia in cantiere un nuovo smartphone pieghevole non è una novità, viste le tante indiscrezioni trapelate su quello che per ora si fa chiamare come Samsung Galaxy Fold 2. Atteso per agosto 2020, probabilmente al debutto nella medesima occasione in cui vedremo la prossima serie Samsung Galaxy Note 20, l’aspetto principale che non è chiaro e che incuriosisce maggiormente sta nella forma, o meglio nella conformazione, se a conchiglia come Samsung Galaxy Z Flip (in copertina) o a volume come il primo Fold.

A chiarire le cose, in una certa misura, ci pensano un paio di brevetti depositati a gennaio 2020 da Samsung e freschi di pubblicazione; brevetti che potremmo riferire a un Samsung Galaxy Z Flip 2 visto che prendono le distanze dal vero e proprio erede del Galaxy Fold originale. Comunque, vediamo di che si tratta.

Come sarà il prossimo pieghevole di Samsung

L’idea nasce dal progetto Z Flip, smartphone dal quale derivano la maggior parte delle soluzioni che vediamo nei due bozzetti in fondo. Dunque un telefono a conchiglia che si piega su se stesso per nascondere un display principale ampio, allungato e con lo schermo forato.

Se fin qui non c’è proprio nulla di nuovo da sottolineare, le differenze dal Samsung Galaxy Z Flip stanno dietro, dove al posto di un modulo fotocamere doppio, ce n’è uno triplo, posizionato in verticale o in orizzontale.

Dunque, la novità del presunto Samsung Galaxy Z Flip 2 è proprio questa, la presenza di una fotocamera in più che, in linea con le tendenze attuali, renderebbe il comparto fotografico principale del nuovo pieghevole di Samsung più versatile e capace. La fotocamera più papabile a entrare in squadra? Un teleobiettivo visto che i due presenti su Z Flip sono un principale con ottica standard e un grandangolare.

L’altra novità, a seconda del posizionamento del modulo, starebbe perciò nel display secondario che potrebbe godere di più spazio, mostrare un maggior numero di informazioni ed essere perciò più utile.

Per Samsung Galaxy Z Flip 2 questo è tutto. Nell’attesa di ulteriori conferme o, perché no, smentite, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.