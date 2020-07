Il prossimo 5 agosto 2020 ci sarà l’Unpacked 2020 di Samsung, un evento online – per ovvi motivi – in cui il colosso sud coreano svelerà la nuova gamma di dispositivi pensati per la seconda metà di quest’anno. Fra questi, come sappiamo da numerosi rumor e leak, dovrebbe comparire la gamma Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Fold 2 (o Samsung Galaxy Z Fold 2), Samsung Galaxy Z Flip 5G e, molto probabilmente, i successori dell’ottimo Samsung Galaxy Tab S6.

Snapdragon 865+ e tanta batteria

In queste ore un interessante rumor prende in esame quella che dovrebbe essere la scheda tecnica ufficiale di Samsung Galaxy Tab S7+, il top di gamma dei tablet Samsung che dovrebbe fare da coro a Samsung Galaxy Tab S7. Dagli ultimi rumor circa la batteria di Samsung Galaxy Tab S7+ sappiamo che dovrebbe essere presente un modulo da 10090 mAh, ma le novità più interessanti riguardano il display e il processore.

Samsung Galaxy Tab S7+ dovrebbe montare un pannello AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione 2800 x 1752 pixel e 267 PPI di definizione, il che renderebbe il pannello meno definito rispetto a quello di Samsung Galaxy Tab S6 malgrado la presenza di una maggiore risoluzione. Il display fa ovviamente scopa con la S Pen di Samsung, la quale non si sa se potrà sfruttare le stesse feature che in molti danno per certe invece sulla gamma Samsung Galaxy Note 20.

Il processore di Samsung Galaxy Tab S7+ dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 865+, fresco di annuncio, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna; ad oggi non è ancora chiaro se sarà possibile espanderla tramite micro SD.

Lato fotocamere sarebbero presenti due sensori posteriori da 13 e 5 MP, mentre frontalmente si dovrebbe salire a 8 MP. Per quanto riguarda il software è attesa la One UI 2.5 con Android 10, mentre sembrerebbe che il caricabatterie fornito in confezione non sia né da 25 né da 45 W.

Infine, c’è un po’ di confusione per quanto riguarda il sensore per le impronte digitali: il rumor “conferma” la sua presenza, ma non si sa sarà di tipo ottico o ultrasonico. Un rumor indica che il tablet potrebbe essere lanciato il prossimo 22 luglio assieme a Samsung Galaxy Watch 3, lo smartwatch di fascia alta di Samsung di cui conosciamo le feature del software, le varianti ed il prezzo, e il design definitivo.