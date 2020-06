Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Tab S7, nuovo tablet di fascia alta che Samsung dovrebbe presto lanciare sul mercato.

L’occasione giusta ci viene fornita dall’apparizione in Rete di alcune immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere l’aspetto del nuovo device del colosso coreano (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Desing e caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S7

Stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini (e dalle anticipazioni che le accompagnano), il tablet dovrebbe poter contare su una scocca in materiale metallico, un display da 11 pollici , dimensioni pari a 253,7 x 165,3 x 6,3 mm, una doppia fotocamera posteriore (il cui modulo ha uno spessore di 7,7 mm) ed un aspetto molto curato ed elegante.

Tra le altre feature di Samsung Galaxy Tab S7 dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alla connettività 5G, una batteria da 7.760 mAh e Android 10 con interfaccia One UI.

Ecco un video realizzato con le immagini CAD:

Sarà interessante scoprire il prezzo pensato dal colosso coreano per provare a rendere questo device un serio rivale per i vari modelli di Apple iPad, che continuano a dominare in lungo e in largo il settore dei tablet.