Durante l’evento Unpacked del 5 agosto Samsung presenterà la gamma Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Fold 2 e la serie Samsung Galaxy Tab S7. Dopo le ultime anticipazioni sulla nuova gamma di tablet di fascia alta, in queste ore abbiamo modo di scoprire quella che potrebbe essere la scheda tecnica definitiva di Samsung Galaxy Tab S7.

Display LCD su Samsung Galaxy Tab S7?

Il leaker Ishan Agarwal indica che il tablet di Samsung dovrebbe avere un display LCD da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel con refresh rate a 120 Hz. Se il rumor si dovesse rivelare fondato, sarebbe un bel passo indietro per Samsung, soprattutto considerando che il tablet Samsung Galaxy Tab S6 fa affidamento ad un ottimo display SuperAMOLED. È probabile che Samsung abbia deciso di puntare ad un pannello LCD per meglio differenziare questo modello da Samsung Galaxy Tab S7+, evidentemente inteso come la versione di punta della nuova generazione di tablet di fascia alta.

Venendo ai componenti hardware, sembra che Samsung Galaxy Tab S7 sia basato sul processore Qualcomm Snapdragon 865 e non più su Snapdragon 865+ come si era precedentemente indicato, mentre lo storage dovrebbe partire da 128 GB con supporto all’espansione tramite micro SD; non ci sono informazioni per quanto riguarda la RAM.

Frontalmente dovrebbe trovare posto una fotocamera con sensore da 8 MP, mentre sul retro è attesa una lente da 13 MP. La batteria da 8000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia, mentre è atteso un buon comparto audio grazie alla probabile presenza di due speaker AKG. Le dimensioni del tablet parlano di un telaio da 165.3 x 253.8 x 6.3 mm con un peso pari a 498 grammi, mentre per le colorazioni dovrebbero vedere la luce del sole le varianti Mystic Black e Mystic Bronze.

È atteso il supporto alla S Pen così come la tastiera dock esterna, mentre come OS è lecito aspettarsi Android 10 con la One UI 2.5.

Batteria da 5000 mAh per Galaxy A42 5G

Venendo ai piani di Samsung per quanto riguarda la fascia media degli smartphone Android, diversi rumor ci svelano alcune interessanti novità per quanto riguarda la batteria che molto probabilmente troverà posto su Samsung Galaxy A42 5G. Il codice prodotto del componente EB-BA426ABY sembrerebbe essere collegato allo smartphone con model number SM-A426 che, secondo alcune fonti, dovrebbe essere appunto il modello Samsung Galaxy A42 5G.

La batteria in questione avrebbe un valore stimato pari a 4860 mAh, con il valore nominale pari a 5000 mAh. Se fosse per davvero questo il modulo scelto da Samsung per il nuovo smartphone Android, si tratterebbe di un bel passo in avanti rispetto alla batteria da 3100 mAh di Samsung Galaxy A40 e da 3500 mAh di Samsung Galaxy A41.