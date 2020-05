Ognuno di noi, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, almeno una volta ogni tot mesi è costretto a dover inserire le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi. Magari durante la prima fase di impostazione di un nuovo smartphone, o dopo aver installato da capo un sistema operativo, si è costretti ad inserire manualmente username e password per connettersi alla rete Wi-Fi – tranne per chi vive isolato e non ha la necessità di chiudere l’accesso alla rete.

Addio a username e password per il Wi-Fi

Gli utenti Samsung potranno dire addio a questa pratica già nel breve periodo. Il colosso sud coreano è infatti entrato a far parte della WFA OpenRoaming, ovvero un consorzio direttamente legato alla Wireless Broadband Alliance, che ha come obbiettivo quello di rendere possibile un futuro in cui non sarà più necessario inserire le credenziali di accesso per connettersi ad una rete Wi-Fi.

OpenRoaming è infatti convito che, in un prossimo futuro, smartphone, dispositivi wearable, computer e altri prodotti, avranno la possibilità di saltare virtualmente da una rete Wi-Fi all’altra in tempo reale, senza dover più inserire le credenziali di accesso. L’arrivo di Samsung all’interno del consorzio potrebbe quindi portare ben presto la serie di smartphone Galaxy ad abbracciare questa funzione, garantendo così a tutti gli utenti il brivido di non dover ricordare a memoria le credenziali di accesso di una rete Wi-Fi.