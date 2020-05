Dopo le indicazioni negative che davano per “altamente improbabile” l’arrivo della One UI 2.1 per Samsung Galaxy S9 e Note 9, in questi ultime settimane abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo appreso dell’inizio dei test della personalizzazione Android per i sopracitati smartphone Samsung.

Routine Bixby non verranno implementate

Purtroppo in queste ore apprendiamo che molto probabilmente l’aggiornamento al nuovo sistema operativo non includerà una importante funzione: le Routine Bixby.

Infatti, come viene sottolineato da un moderatore della community Samsung, le “Routine Bixby non saranno presenti nella One UI 2.1. Si è provato a cercare una soluzione per l’ottimizzazione della memoria ma, sfortunatamente, è stato deciso che non verranno supportate“.

Con queste parole si chiude (per sempre?) la possibilità che questo genere di automazioni trovino posto anche nella ex (ex) generazione di top di gamma di Samsung. Come sappiamo la presenza di feature avanzate con quella relativa alle Routine Bixby necessitano di un comparto hardware di un certo livello, ed evidentemente il team di sviluppo di Samsung ha preferito tutelare l’esperienza utente generale dell’OS piuttosto che inserire forzatamente la sopracitata feature. La speranza è che feature come Quick Share e Music Share vengano ufficialmente integrate nella versione 2.1 della One UI, e che non verranno abbandonate per altri problemi di ottimizzazione.

Che ne pensate di questa novità? Concordate con Samsung oppure siete convinti che avrebbe dovuto integrare le Routine Bixby a tutti i costi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!