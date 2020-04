Di tanto in tanto il mondo Android e la community che ruota attorno a questo sistema operativo ci regalano delle chicche e l’ultima della serie ha come protagonista il Samsung Galaxy S8.

Lo smartphone lanciato da Samsung nel 2017 ha stuzzicato la curiosità di un gruppo di sviluppatori, che ha deciso di trasformarlo in uno dei pochi telefoni ad essere in grado di fare girare una versione di Windows 10.

Samsung Galaxy S8 passa da Android a Windows 10

Il risultato di tale esperimento? Ecco un video dimostrativo, pubblicato su Twitter da Evsio0n:

Si tratta di un progetto non definitivo, con tante feature non funzionanti, come il touchscreen, la fotocamera e vari sensori ma che comunque merita il riconoscimento da parte degli altri sviluppatori che si sono lanciati in imprese simili con altri device (ricordiamo che qualcuno è riuscito a fare girare Windows 95 su una Nintendo 3DS XL o Windows 10 su uno Xiaomi Mi 6).

Ovviamente progetti come questo non consentiranno alle persone di scaricare Windows 10 sui loro top di gamma Android, trattandosi soltanto di esperimenti per consentire agli sviluppatori di mettersi alla prova e scoprire cosa possono fare con un dispositivo.