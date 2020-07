Samsung è una delle aziende più attente alla questione degli aggiornamenti di sicurezza, rilasciando update per i propri principali device con una frequenza mensile o trimestrale (a seconda dell’età del prodotto) e ciò fino a quando non raggiungono una certa anzianità: ebbene, pare che tale momento sia giunto per il Samsung Galaxy S7 Active e per il Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016).

Le modifiche apportate da Samsung per gli aggiornamenti

Il colosso coreano ha di recente rivisto l’elenco degli aggiornamenti della sicurezza con alcune modifiche, tra cui la chiusura delle patch per il Galaxy S7 Active e la modifica di altri dispositivi meno recenti con una pianificazione meno frequente.

La decisione del colosso coreano non sorprende più di tanto se si considera che stiamo parlando di due device lanciati nel 2016 e che, pertanto, sono più vecchi persino dei Google Pixel di prima generazione, dispositivi che hanno smesso di ricevere le patch di sicurezza lo scorso anno.

Tra le altre modifiche vi è il passaggio da aggiornamenti trimestrali ad occasionali per i Samsung Galaxy S8 Lite, Galaxy A6+, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J6 e Galaxy J7 Top.