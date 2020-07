Il prossimo 5 agosto durante l’evento Unpacked Samsung presenterà la gamma Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Tab S7, ma nuovi rumor indicano che la compagnia ha già le idee piuttosto chiare per quanto riguarda i piani di sviluppo degli smartphone che manderanno in pensione Samsung Galaxy S20.

Tre modelli attesi per il 2021

Un rumor inedito indica che Samsung abbia intenzione di presentare tre smartphone per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S21. Ad oggi sembrerebbe che l’azienda abbia già avviato lo sviluppo della varianti 5G di Samsung Galaxy S21, indicati con i codici prodotto SM-G991, SM-G996 e SM-G998, rispettivamente per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Mentre non si hanno notizie circa la variante con connettività 4G, alcune fonti dichiarano che i tre smartphone in lavorazione per il 2021 siano muniti di memoria interna da 128 GB e 256 GB, sebbene sia abbastanza probabile che verrà anche offerta la possibilità di acquistare il taglio da 512 GB.

Considerando gli almeno 7 mesi che ci separano dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S21 – l’azienda potrebbe puntare nuovamente ad un evento a febbraio per la loro presentazione -, è ancora presto per ottenere ulteriori informazioni sul design e le caratteristiche dei nuovi top di gamma.

Quali novità vorreste vedere per Samsung Galaxy S21? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Samsung Galaxy S20

