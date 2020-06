Qualche ora fa vi avevamo parlato della certificazione SGS per un nuovo pannello OLED di Samsung Display indirizzato a futuri smartphone 5G. In queste ore l’ente di certificazione SGS ha concesso a Samsung Display due nuove certificazioni “Seamless” e “Seamless Pro” rispettivamente per un display a 90 Hz e un altro a 120 Hz.

Certificazione SGS per display a 90-120 Hz

Dalle informazioni carpire dalla certificazione ottenuta, Samsung Display dichiara che entrambi rappresentano la punta di diamante nel settore mobile, con una user experience superiore del 20-50% per quanto riguarda la fluidità dei pannelli alle sopracitate frequenze di aggiornamento.

Considerando l’assenza di un pannello a 90 Hz all’interno della gamma di smartphone Samsung, diversi rumor convergono sulla possibilità che il pannello dovrebbe trovare posto all’interno di almeno uno dei terminali della serie Samsung Galaxy S21, come del resto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi.

La certificazione SGS mostra inoltre i valori di Blur Length e MPRT per entrambi i display OLED rispettivamente pari a 0.9-0,7 mm e 14-11 ms. Secondo il colosso sud coreano questi valori garantirebbero agli smartphone un vantaggio pari al 20-50% rispetto alla concorrenza.

In molti credono che Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+ (o Samsung Galaxy Note 20 Ultra) potrebbero invece montare due pannelli differenti: il primo, da 6,42″, sarebbe basato su tecnologia LTPO o LTPS con refresh rate a 60 o 120 Hz; il secondo, invece, da 6,87″, dovrebbe montare un display LPTO a 120 Hz.

La differenza fra LTPS (Low-temperature polycrystalline silicon) e LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) dovrebbe garantire una migliore efficienza di consumi dell’ordine del 5-15% a favore del pannello LTPO, ma non è ancora chiaro se effettivamente Samsung percorrerà questa strada o se punterà a pannelli LTPO per entrambi i terminali serie Galaxy Note.

Che ne pensate della possibilità di Samsung Galaxy S21 con pannello a 90 Hz e di Samsung Galaxy Note 20 con display a 60-120 Hz? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Samsung Galaxy S20+