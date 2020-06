Un paio di settimane fa vi avevamo comunicato che Samsung stava ponderando l’idea di chiedere alla compagnia BOE una quotazione per pannelli OLED economici da utilizzare su Samsung Galaxy S21, almeno per il modello di partenza. Ebbene, dopo una prima fase di test, pare che la compagnia sud coreana abbia bocciato i sample ricevuti da BOE in quanto non in grado di superare la fase iniziale dei test di qualità.

Niente display BOE su Galaxy S21

Secondo il leaker @universeice, BOE avrebbe dovuto gestire la produzione di pannelli OLED da 6,67 pollici permettendo così a Samsung di ridurre i costi di produzione di Samsung Galaxy S21 ed eventualmente sfruttare la divisione Samsung Display unicamente per Samsung Galaxy S21+. Questi, caratterizzati dal supporto al refresh rate da 90 Hz, non avrebbero superato i test iniziali, costringendo Samsung a tornare nuovamente ad affidarsi a Samsung Display per l’approvvigionamento dei pannelli per l’intera gamma di terminali top di gamma attesi per il 2021.

Diversi rumor indicano che l’azienda sud coreana non è la sola ad aver bocciato i sample inviati da BOE; pare che anche Apple sia tornata sui suoi passi a seguito di alcuni test non propriamente felici sui pannelli OLED di BOE, portando nuovamente il colosso statunitense ad affidarsi a Samsung per l’approvvigionamento di circa l’80% dei display destinati alla serie iPhone 12.

In copertina Samsung Galaxy S20+