Come spesso accade quando si parla di Samsung (e di altre compagnie), in queste ore il colosso sud coreano svela una particolare variante del suo ultimissimo top di gamma: Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Diversa colorazione ma stesso hardware

Etichettato come Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White, il terminale rappresenta solo un altro di una lunga serie di varianti cromatiche dello smartphone. Infatti, dopo l’arrivo della versione Jennie Red per Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ e della variante BTS Edition, anche quella di oggi rappresenta un modo per attirare l’attenzione degli utenti attraverso una particolare colorazione.

Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White è indicato per il solo mercato vietnamita e viene proposto al prezzo di 20.990.000 dong vietnamiti, circa 1140 euro al cambio. I clienti che acquisteranno il terminale durante il periodo di pre-vendita dal 12 al 18 giugno, riceveranno in omaggio anche lo speaker Harman Kardon Aura Studio 3 del valore di circa 260 euro al cambio.

Colorazione a parte, Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White è lo stesso Samsung Galaxy S20 Ultra 5G che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Troviamo quindi il display AMOLED da 6.9″ QHD+ da 120 Hz, il processore Exynos 990, 12 GB di RAM con 128 GB di storage, batteria da 5000 mAh ed il sensore principale da 108 MP.

