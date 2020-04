Buone notizie per chi desidera acquistare uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S20 ma attende il lancio da parte di Samsung di una colorazione meno comune: il colosso coreano, infatti, si prepara a commercializzare una nuova variante cromatica, chiamata Cloud White.

Stando a quanto rivelato da Roland Quandt, questa nuova versione della serie Samsung Galaxy S20 sarà venduta anche nei mercati europei. Se siete curiosi di scoprire che aspetto avrà, ecco il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G:

Samsung Galaxy S10+ in arrivo in nuove versioni

E sempre a proposito di nuove versioni di smartphone di Samsung in arrivo in Europa, ancora Roland Quandt su Twitter ha reso noto che il colosso coreano ha in progetto di lanciare il Samsung Galaxy S10+ con 128 GB di memoria integrata in Ceramic Black e Ceramic White.

Ricordiamo che tali due colorazioni fino a questo momento sono disponibili solo per la variante con 512 GB di memoria mentre quella da 128 GB viene venduta nei colori Prism Black, Prism Green e Prism White.

Resta da scoprire se, considerato che il materiale ceramico è più resistente del vetro utilizzato nelle altre varianti di colore, per queste nuove versioni di Samsung Galaxy S10+ il produttore adotterà un prezzo di listino più elevato.

