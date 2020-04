Diversi utenti hanno segnalato sulla community ufficiale di Samsung alcuni problemi di compatibilità tra l’ultima versione di Pokémon GO e l’intera famiglia di Samsung Galaxy S20, recentemente arrivata sul mercato.

Secondo le segnalazioni, tutte le versioni di Pokémon GO dalla 0.170.0 in su (attualmente l’app si trova alla versione 0.171.4) non riescono ad andare oltre la schermata iniziale di caricamento, con un freeze che porta al crash del gioco di Niantic su Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra.

Al momento le versioni antecedenti la 0.170.0 sembrano funzionare bene sugli ultimi flagship di casa Samsung, ma il problema che affligge le versioni più aggiornate dell’applicazione sembra essere causa di Niantic stessa, che non ha ancora provveduto a rilasciare un fix, sia su Galaxy Store che su Play Store.

Se siete giocatori abitudinari di Pokémon GO e avete riscontrato questi problemi su Samsung Galaxy S20, sappiate dunque che non siete i soli. L’unica cosa da fare al momento è sperare che le continue lamentele degli utenti spingano gli sviluppatori a risolvere i problemi di compatibilità emersi.