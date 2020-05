Samsung Galaxy S20+ finisce sotto la lente d’ingrandimento dei colleghi di DxOMark e raggiunge un punteggio appena sufficiente per farlo entrare nella top ten degli smartphone con le migliori fotocamere sul mercato. Prima di lui troviamo smartphone di Xiaomi, Huawei, HONOR e addirittura OPPO.

Samsung Galaxy S20+ solo al decimo posto

Infatti, secondo DxOMark, il punteggio complessivo di Samsung Galaxy S20+ non va oltre 118, in cui la controparte video è stata quella che ha maggiormente penalizzato le prestazioni fotografiche dell’ultima fatica di Samsung. Il terminale Android condivide diverse peculiarità con il fratello maggiore, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ma anche importanti differenze.

Con un punteggio pari a 127, la controparte fotografica di Samsung Galaxy S20+ si dimostra estremamente valida in quasi tutte le condizioni di scatto. Fra queste annoveriamo una eccellente esposizione, colori vividi e sempre precisi, autofocus rapido e preciso e ottime prestazioni per quanto riguarda le fotografie grandangolari.

DxOMark sottolinea la presenza di rumore digitale in più occasioni rispetto ed in condizioni di scarsa luminosità. I limiti del sensore vengono a galla utilizzando lo zoom, dove la qualità degli scatti perde di dettaglio in presenza di valori di zoom medio-alti. Infatti, valori 2x dello zoom tendono ad offrire risultai con artefatti piuttosto vistosi, mentre gli scatti notturni presentano tutto sommato una buona qualità dei dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità.

La controparte video raggiunge invece un punteggio complessivo pari a 100, colpa della presenza di rumore digitale piuttosto marcato in condizioni di scarsa luminosità. Complessivamente la parte video offre prestazioni piuttosto convincenti sia dal punto di vista della qualità, dell’autofocus e della esposizione, ma non regge il passo rispetto a quella offerta da altri dispositivi di fascia alta.

Il rumore digitale e una stabilizzazione ballerina dei video gravano sulle prestazioni complessive di Samsung Galaxy S20+, dove anche la controparte fotografica potrebbe fare qualcosa di più per mitigare la presenza di artefatti e dettagli poco entusiasmanti nelle foto scattate al chiuso e in ambienti poco illuminati.

