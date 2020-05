Tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, che stanno ricevendo un nuovo update che include alcune migliorie al comparto fotografico, oltre alle patch di sicurezza di maggio 2020. Vediamo le novità e come aggiornare.

Le novità dell’aggiornamenti dei Samsung Galaxy S20

Come anticipato, si tratta di un aggiornamento noto con la versione firmware G98xxXXU2ATE6, che introduce su Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G le nuove patch di sicurezza di maggio 2020, già arrivate con un primo update di giorni fa, e alcune correzioni e migliorie al software fotografico.

Samsung non ha tuttavia comunicato per il momento quali sarebbero tali correzioni, ma alcuni utenti di Reddit suggeriscono che la modalità Notte ora offra una qualità dell’immagine migliore. Eventualmente aggiorneremo l’articolo con ulteriori informazioni, non appena possibile.

Come aggiornare i Samsung Galaxy S20

Per aggiornare Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non c’è altro da fare che attendere la notifica relativa e toccare su “Scarica e installa“. Eventualmente, è possibile inoltre cercare manualmente l’update dalla sezione riservata agli aggiornamenti del menù delle impostazioni.

Al momento, segnaliamo che Samsung ha iniziato a rilasciare tale update in Corea del Sud per i modelli con chipset Snapdragon, ma probabilmente il roll out sarà avviato a giorni anche altrove.