Continuano ad arrivare interessanti novità per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 Fan Edition che, oltre ai dettagli dell’altro giorno, quest’oggi parlano del SoC presente all’interno dello smartphone di Samsung. Etichettato con il model number SM-G870 (versione global) e SM-G781 (per gli USA), un passaggio su Geekbench ci permette di scoprire che sarebbe munito di processore Qualcomm Snapdragon 865.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition con Snapdragon 865

Alcuni ritengono molto probabile che Samsung Galaxy S20 Fan Edition possa beneficiare della cura Samsung Galaxy S10 Lite, se così possiamo dire, e non arrivare sul mercato con SoC Qualcomm e Exynos in base ai paesi in cui verrà commercializzato.

Il benchmark relativo al modello SM-G781 farebbe riferimento al processore di fascia alta di Qualcomm con 6 GB di RAM di fianco, mentre le prestazioni del SoC svelano un punteggio single core pari a 737 e 2619 in multi core.

Exynos 990 per Samsung Galaxy Note 20?

Con Qualcomm Snapdragon 865+ fresco di annuncio in molti si aspettano che sarà questo il SoC che Samsung integrerà all’interno di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ma è probabile che il SoC troverà posto solo nelle varianti commercializzate negli USA e in altri pochi mercati. Per tutti gli altri, compreso l’Italia, è probabile che il colosso sud coreano continuerà ad utilizzare il processore Exynos 990 come del resto fa già adesso con la serie Samsung Galaxy S20.

Importanti leaker sono piuttosto certi che il vecchio processore troverà posto su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, scartando la possibilità che possa puntare invece al modello Exynos 992. Mancano pochissime settimane all’evento Unpacked del 5 agosto, e la nostra speranza è che Samsung abbia rivalutato i suoi piani puntando ad un SoC più prestante.

Differenze dei sensori su Galaxy Note 20

Le differenze di design fra Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra dovrebbero essere piuttosto sottili ad un occhio poco attento dove sulla facciata posteriore sarebbe atteso un design pulito e molto simile. Un leak circa il modulo fotografico principale svela una disposizione di sensori in cui sono davvero pochi gli elementi differenti.

Secondo gli ultimi rumor Samsung Galaxy Note 20 Ultra abbandonerà il supporto allo zoom 100x per un più stabile e bilanciato 50x con sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP ed una lente periscopica da 13 MP.

Il più grande cambiamento relativo al comparto fotografico posteriore su Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe essere l’assenza del sensore ToF in favore di un autofocus laser estremamente reattivo. Dalle immagini condivise su Twitter del classico @universeice si noterebbe una piccola differenza fra i due top di gamma, con il modello di punta con la presenza di un nuovo sistema autofocus.

