Samsung, a seguito di una storia collaborazione con alcuni enti tedeschi fra cui l’Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica (BSI), il Bundesdruckerei (BDR) e la Deutsche Telekom Security, annuncia la disponibilità per i prossimi mesi di una soluzione in grado di garantire ai cittadini tedeschi di immagazzinare con tutta sicurezza documenti di identità su qualsiasi smartphone della gamma Samsung Galaxy S20.

Documenti ID sempre al sicuro

Tramite una collaborazione con gli enti sopracitati il colosso sud coreano ha sviluppato un’architettura hardware che permette ai cittadini di non dover dipendere più dalle piccole schede di plastica per aprire un conto in banca o per verificare la propria identità. Grazie alla presenza di un apposito chip integrato direttamente all’interno degli smartphone, le informazioni salvate sono al sicuro e possono essere facilmente gestite dagli utenti.

Dr. Stefan Hofschen, CEO di Bundesdruckerei, dichiara che “grazie al progetto OPTIMOS e in collaborazione con Samsung e Deutsche Telekom Security, abbiamo l’opportunità di unire l’alto livello di fiducia di un documento fisico di identità con la facilità di utilizzo di uno smartphone“. La soluzione digitale sviluppata è stata realizzata come parte del progetto OPTIMOS 2.0, il cui obbiettivo finale è quello di creare un ecosistema aperto per le tecnologie e le infrastrutture necessarie all’autenticazione sicura su mobile.

Per raggiungere questo risultato, Samsung ha realizzato un apposito SDK (Software Development Kit) per il chip eSE a cui possono fare riferimento gli sviluppatori di terze parti. Questo ha permesso di realizzare piccoli applet in grado di interagire con chip di Samsung, avendo la certezza che ogni informazione sia sempre immagazzinata in modo sicuro.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che la nostra serie Galaxy S20 sia stata la prima linea di dispositivi mobili a soddisfare tali elevati standard di sicurezza stabiliti da BSI. Ci sforziamo sempre di offrire il massimo livello di protezione possibile per i nostri utenti. Mentre continuiamo a muoverci verso la digitalizzazione, il nostro obiettivo è garantire che gli utenti mobili di tutto il mondo possano godere di questi nuovi servizi con la massima tranquillità, sapendo che li terremo al sicuro” sottolinea Daniel Ahn, capo del team di sicurezza del ramo mobile di Samsung.

Come funziona e quando sarà disponibile

L’applicazione eID sarà disponibile nei prossimi mesi del 2020 per tutti i cittadini tedeschi muniti di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Una volta scaricata ed installata l’applicazione distribuita da Bundesdruckerei tramite Google Play Store, l’utente munito di uno dei sopracitati smartphone dovrà avvicinare il documento di identità sul retro dello smartphone, in prossimità del modulo NFC, ed inserire il codice PIN. Una volta verificata l’identità dell’utente da parte delle organizzazioni emittenti, la propria identità elettronica verrà immagazzinata all’interno del chip eSE (embedded Secure Element).

Esso agisce come una sorta di cassaforte digitale per proteggere i dati personali salvati all’interno degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S20. Per farlo si avvale di alcune particolarità software/hardware che ad esempio nascondono la radiazioni emesse dal dispositivo per evitare che hacker abbiano accesso alle informazioni personali, si avvale di alcuni sensori per captare tentativi di manomissione, genera chiavi di accesso randomiche impossibili da clonare.

L’intera gamma Samsung Galaxy S20 ha ricevuto la certificazione CC EAL 6+, una delle più importanti in questo campo, garantendo così ai cittadini tedeschi (e possibilmente anche a quelli europei nel caso in cui il progetto si dovesse estendere agli altri stati) una soluzione comoda, pratica e sicura per immagazzinare i documenti di identità.