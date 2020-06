È già da qualche giorno che Samsung ha rilasciato le patch di sicurezza di giugno 2020. Ma è di oggi la notizia che stanno raggiungendo anche i Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e. Ecco quanto rilevato.

Novità patch sicurezza giugno Samsung Galaxy S10

Se ieri il nuovo aggiornamento di sicurezza dei Galaxy S del decennale cominciava ad arrivare sui modelli sbloccati negli Stati Uniti, oggi gli interessati sono molto più vicini a noi, giusto a un passo.

Le patch di sicurezza di giugno, infatti, sono in roll out per i modelli europei e quindi i Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e hanno già incominciato a ricevere le nuove patch di sicurezza anche qui da noi, con un update che porta il numero di versione a G97xFXXS6CTE6.

In dettaglio Samsung promette con questo aggiornamento per i Samsung Galaxy S10 una migliore sicurezza, miglioramenti per la stabilità generale e la correzione di quasi 30 elementi Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE). Per quanto riguarda invece Android, le patch di sicurezza di giugno correggono invece tantissime vulnerabilità critiche, alcune ad alto rischio e un paio di livello moderato.

Come aggiornare i Samsung Galaxy S10

Le nuove patch di sicurezza di giugno 2020 sono inglobate in un aggiornamento software distribuito via OTA, chiaramente. Questo vuol dire che per aggiornare i Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e vi basta recarvi nelle impostazioni, cercare la sezione relativa agli aggiornamenti software e cliccare su “Scarica e installa”.

Tutto questo putacaso non abbiate ricevuto la notifica della presenza di un nuovo update, chiaro. Comunque, il roll out in Europa è partito e in corso, mentre per l’Italia non ci sono ancora segnalazioni. Non ci resta perciò che aspettare in un rilascio completo a questo punto, una questione di giorni.