In queste ore Samsung ha avviato una serie di aggiornamenti software piuttosto importanti per i seguenti smartphone: Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A21s.

Novità Samsung Galaxy S10 Lite, A71 e A21s

Partendo da Samsung Galaxy S10 Lite, lo smartphone riceve l’aggiornamento firmware G77oFXXS3BTG1 dal peso di circa 200 MB che porta le patch di sicurezza di luglio 2020. Queste vanno a correggere 21 falle relative a Android e 14 falle Samsung, come ad esempio un bug dell’applicazione Fotocamera oppure una falla che causava il crash del dispositivo dopo aver impostato un wallpaper ad alta risoluzione.

Samsung Galaxy A71

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A71 è quello più corposo fra i tre e riguarda l’arrivo della One UI 2.1. La versione A715FXXU2ATG1 del firmware ha un peso di 1843 MB e va ad introdurre alcune delle novità che Samsung aveva svelato al lancio della gamma Samsung Galaxy S20.

Fra queste sottolineiamo l’arrivo di alcune feature relative all’applicazione Fotocamera come ad esempio la funzione Single Shot, la modalità Pro con le impostazioni manuali per la velocità dell’otturatore e del focus, la modalità Hyperlapse, nuove impostazioni per gli scatti notturni e la funzione My filter.

Contrariamente a Samsung Galaxy S10 Lite, l’aggiornamento firmware per Samsung Galaxy A71 contiene le patch di sicurezza di giugno 2020, dove trova posto anche la correzione del bug Qmage.

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s riceve un piccolo aggiornamento firmware da 110 MB che porta la versione dell’OS alla A217FXXU1ATF5. Purtroppo le patch di sicurezza in questo caso restano aggiornate a quelle di maggio 2020, ma sono comunque presenti alcuni importanti miglioramenti.

Il nuovo firmware va a migliorare la qualità delle chiamate e della fotocamera che adesso è in grado di scattare foto migliori.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, A71 e A21s

Gli aggiornamenti software rilasciati da Samsung per i sopracitati smartphone possono essere installati tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Ci teniamo a precisare che gli update sono attualmente in propagazione per i terminali olandesi e belgi, e potrebbero arrivare presto anche nel nostro Paese.

