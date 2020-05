Il team di Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+, update che porta con sé le patch di sicurezza Android relative al mese di maggio.

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di 147 MB ed è in fase di rilascio anche per i modelli commercializzati nel mercato italiano.

Le novità dell’aggiornamento per i Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale, l’update in questione introduce la risoluzione di alcuni bug riscontrati nelle precedenti release e migliora la stabilità e le prestazioni generali del dispositivo.

Per quanto riguarda invece le novità relative alle patch di sicurezza Android, oltre a quelle sviluppate dal team di Google vi sono anche quelle relative all’interfaccia personalizzata del produttore coreano (i cui dettagli non sono ancora stati comunicati da Samsung).

Anche Samsung Galaxy A50 e Galaxy Z Flip si aggiornano

Dall’Olanda arriva la notizia del rilascio delle patch di sicurezza Android relative a maggio anche per i Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy Z Flip.

Gli aggiornamenti in questione “pesano” circa 130 MB e portano i firmware alla versione FNXXS4BTCA e non dovrebbero introdurre altre novità.

Come aggiornare i modelli della serie Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy A50

Quando l’update sarà disponibile per il vostro modello, vi sarà comunicato con una notifica. I più impazienti possono controllarne manualmente la disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Aggiornamenti software e cliccando su Scarica e installa.

*** Grazie a Mattia Barbero per la segnalazione