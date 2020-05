Tantissimi possessori di Samsung Galaxy Note 9 attendono con impazienza il rilascio dell’aggiornamento che porterà su tale device l’interfaccia Samsung One UI 2.1.

Saranno diverse le novità che saranno introdotte con tale update e che già abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi con gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20, anche se alcune delle feature dei nuovi top di gamma di Samsung non saranno incluse per non mettere a rischio la qualità dell’esperienza offerta dalla serie Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe ricevere queste nuove feature con One UI 2.1

I possessori di questi smartphone non potranno così contare su Bixby Routines mentre Samsung One UI 2.1 porterà con sé nuove feature relative al comparto fotografico come Single Take e l’interfaccia dello zoom.

Ed ancora, faranno parte di questo update anche due funzionalità molto apprezzate dagli utenti come Music Share e Quick Share.

Il colosso coreao ha confermato che l’aggiornamento è ancora in fase di ultimazione e, stando ai progetti, il via al suo rilascio dovrebbe essere dato nel corso del prossimo mese. Agli utenti non resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza.