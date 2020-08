A distanza di poche ore dalla presentazione della serie Samsung Galaxy Note 20, per i nuovi smartphone di Samsung è già arrivato il momento del primo aggiornamento software.

Le novità dell’update per la serie Samsung Galaxy Note 20

Sebbene il “peso” dell’aggiornamento (quasi 500 MB) suggerisca l’introduzione di nuove feature, il changelog ufficiale non fornisce particolari dettagli al riguardo: se non sembrano esservi dubbi sul fatto che porterà con sé la risoluzione di vari bug e dei miglioramenti complessivi, meno certo è che includerà funzionalità non annunciate dal colosso coreano in sede di lancio dei device.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza Android, tale update è basato su quelle di agosto 2020.

Ricordiamo che i Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra faranno il loro esordio ufficiale sul mercato soltanto nella terza decade di agosto e, pertanto, è probabile che prima di quel momento il produttore rilasci altri aggiornamenti, così da ottimizzare al meglio il sistema.

Come installare l’aggiornamento

Chi acquisterà uno di questi smartphone, all’avvio dello stesso dovrebbe trovare l’update in attesa di installazione (in caso contrario, è sempre possibile effettuare una ricerca manuale nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata agli aggiornamenti).

Samsung Galaxy Watch 3 si aggiorna

Anche per Samsung Galaxy Watch 3 è arrivato il momento del primo aggiornamento: si tratta di un update che “pesa” circa 80 MB e che può essere installato attraverso l’apposita applicazione di Samsung dedicata ai suoi dispositivi indossabili (Galaxy Wearable).

Tra le novità di tale aggiornamento vi sono il supporto per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (non disponibile in tutti i Paesi, in quanto a seconda della legislazione vigente varia la sua classificazione come dato medico o meno), il calcolo VO2max, le valutazioni del sonno e le analisi avanzate della corsa.