Mancano due giorni all’attesissimo evento in occasione del quale Samsung presenterà ufficialmente alcuni nuovi device, tra i quali c’è anche la serie Samsung Galaxy Note 20, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete.

Si tratta di un video promozionale di AT&T che si sofferma su alcuni dei principali punti di forza dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano, dall’ampio display alle funzionalità di S Pen.

In particolare, ad essere protagonisti del filmato in questione sono Samsung Galaxy Note 20 5G in colorazione Mystic Green e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in colorazione Mystic Bronze:

Il video, inoltre, conferma che la variante Ultra potrà contare su una fotocamera primaria da 108 megapixel con Space Zoom 50x mentre il modello “base” si affiderà ad un sensore da 64 megapixel con Space Zoom 30x.

Come seguire l’evento di lancio della serie Galaxy Note 20

Ricordiamo che l’evento è in programma per mercoledì 5 agosto alle ore 16 italiane e per chi vorrà seguirlo il colosso coreano mette a disposizione vari canali:

Impazienti di scoprire tutte le novità di Samsung? Vi ricordiamo che potrete seguire l’evento Live su TuttoAndroid, a breve vi forniremo tutti i dettagli in merito.