Qualche ora fa Samsung ha fatto un piccolo grande errore permettendoci di scoprire almeno una delle colorazioni ufficiali di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Infatti, il team responsabile della gestione del sito russo del colosso sud coreano, ha inserito per errore l’immagine del nuovo top di gamma della serie Note in fondo alla pagina prodotto di Samsung Galaxy Note 8.

Grazie alla svista del team, un concept designer ha immaginato come potrebbe apparire il top di gamma di Samsung in almeno due nuove colorazioni: verde e blu. I render che vedete nella galleria qui in basso non sono ufficiali, ma bensì si rifanno all’immagine di Samsung Galaxy Note 20 Ultra Mystic Bronze svelata nelle scorse ore.

I render del designer mostrano il terminale in tutto il suo splendore, con il classico gioco di luci e riflessi che conferiscono alla back cover sfumature che si spingono anche verso varianti cromatiche violacee, almeno per quanto riguarda il modello in blu.

La gamma Samsung Galaxy Note 20 si fa quindi sempre più vicina, attesa in almeno sei diverse colorazioni: nera, rame, grigia, verde, argento e bianca. È inoltre probabile che la compagnia abbia in programma di presentare ulteriori varianti esclusive nel corso dei prossimi mesi, un po’ come sta avvenendo anche con Samsung Galaxy S20.

Che ne pensate di queste colorazioni? Avete qualche preferenza particolare? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!