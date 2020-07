Uno degli aspetti più importanti di uno smartphone Samsung Galaxy è certamente la componente fotografica, di cui proprio oggi vi abbiamo mostrato cos’è in grado di fare Samsung Galaxy S20 Ultra 5G nell’astrofotografia.

Tre sensori per Samsung Galaxy Note 20

In queste settimane ci siamo più volte interessati di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, di cui diversi leak e rumor ci hanno ormai permesso di scoprire molto sulla scheda tecnica dei nuovi top di gamma. Secondo le ultime informazioni circa il comporto fotografico dei due smartphone, entrambi verranno si baseranno su tre sensori posteriori.

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe montare tre sensori posteriori composti nel seguente modo:

sensore periscopico da 64 MP con zoom 3x, apertura f/2.0, OIS e pixel da 0,8 µm;

con zoom 3x, apertura f/2.0, OIS e pixel da 0,8 µm; sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, angolo di visuale da 120° e pixel da 1.4 µm;

con apertura f/2.2, angolo di visuale da 120° e pixel da 1.4 µm; sensore principale da 12 MP con apertura f/1.8, angolo di visuale da 79°, stabilizzazione OIS, pixel da 1.8 µm e tecnologia dual pixel;

con apertura f/1.8, angolo di visuale da 79°, stabilizzazione OIS, pixel da 1.8 µm e tecnologia dual pixel; sensore ToF 3D.

Lo smartphone è inoltre in grado di registrare video a risoluzione 8K a 24 fps, a risoluzione 4K a 30/60 fps, a 1080p a 30/60/240 fps e a 720p a 960 fps.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe invece montare i seguenti sensori:

sensore principale da 108 MP con apertura f/1.8, angolo di visuale da 79°, pixel da 0.8 µm e OIS;

con apertura f/1.8, angolo di visuale da 79°, pixel da 0.8 µm e OIS; sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, angolo di visuale da 120° e pixel da 1.4 µm;

con apertura f/2.2, angolo di visuale da 120° e pixel da 1.4 µm; sensore telescopico da 12 MP con apertura f/3.0, angolo di visuale da 20°, OIS e pixel da 1 µm;

con apertura f/3.0, angolo di visuale da 20°, OIS e pixel da 1 µm; sensore ToF 3D.

Non sono presenti differenze per quanto riguarda la registrazione video.

Display a 60 Hz per Samsung Galaxy Note 20

Sono diverse le fonti che indicano una scelta piuttosto coraggiosa da parte di Samsung per quanto riguardano il display del modello Samsung Galaxy Note 20. Sembrerebbe che la compagnia abbia deciso di puntare ad un display a 60 Hz piatto e al retro in plastica; il motivo sarebbe essenzialmente legato a questioni puramente economiche e giustificate dalla volontà di non superare la soglia dei 900 euro.

Ci sarebbero importanti differenze anche per quanto riguarda il tipo di Gorilla Glass scelto per lo smartphone, di cui si vocifera farà affidamento al Gorilla Glass 5 mentre per Samsung Galaxy Note 20 Ultra sarà il Gorilla Glass Victus.

Caricabatterie incluso nella confezione

Nelle scorse settimane si era parlato di una importante mancanza prevista all’interno della confezione di iPhone 12: il caricabatterie. Alcune fonti indicano però che questo non sarà il caso della gamma Samsung Galaxy Note 20, al cui interno dovrebbe trovare posto un caricabatterie da 25 W, lo stesso che ad esempio è disponibile per la serie Samsung Galaxy S20. Certo, qualcuno spera in un caricabatterie più potente, ma gli utenti potranno sempre scegliere di acquistare quello ufficiale da 45 W venduto separatamente.