A distanza di poche settimane dall’evento Unpacked di Samsung del 5 agosto, quest’oggi abbiamo modo di scoprire qualche informazione in più su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra tramite l’ente di certificazione FCC e un importante leak pubblicato dal sempre affidabile Evan Blass.

Samsung Galaxy Note 20 senza veli

Partendo dalle informazioni relative alla certificazione, il leaker Sadhanshu pubblica su Twitter alcuni screenshot provenienti dall’ente NBTC tailandese (National Broadcasting Telecommunications Commission) in cui è possibile scorgere il model number SM-N980F per Samsung Galaxy Note 20 e SM-N985F per Samsung Galaxy Note 20 Ultra; questi rappresentano la variante 4G dei top di gamma di Samsung.

L’ente statunitense ha invece approvato le varianti 5G con model number SM-N981B e SM-N981B/DS, in cui è possibile apprendere varie informazioni circa i moduli connettività dei device, fra cui il modulo Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 6 /b/g/n/ax, GPS, MST e NFC. Le dimensioni parlano invece di 161 x 7.52 mm, mentre come accessori sono attesi un caricabatterie da 18 W (model number EP-TA800), il cavo dati (model number EP-DG90BBE) e la S Pen (model number EJ-PN980).

La certificazione FCC svela inoltre che è presente il supporto alla ricarica wireless, la ricarica inversa a 9 W e che la S Pen si ricarica in wireless all’interno del telefono. La certificazione UL Demko indica che Samsung Galaxy Note 20 Ultra supporta la ricarica a 25 W (9 V/ 2,77 A), anche se è molto probabile che il terminale possa supportare la ricarica fino a 45 W.

Infine, per quanto riguarda il leak di Evan Blass, dalla GIF ad alta risoluzione condivisa è possibile vedere Samsung Galaxy Note 20 in tutte le angolazioni. Frantalmente è presente una fotocamera punch hole centrale, mentre il design del display sembra essere piatto senza i lati curvi di una certa importanza che invece trovano posto sulla serie Samsung Galaxy Note 10.

Il retro sembra essere invece molto simile a Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+ per quanto riguarda il comporto fotografico, con un modulo di una certa importanza, sì, ma meno pronunciato di quello che invece dovrebbe trovare posto su Samsung Galaxy Note 20 Ultra.