Nelle scorse ore sono emersi in Rete nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy Tab A7 (2020), device che il colosso coreano si appresta a lanciare sul mercato.

Il design a 360° di Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Iniziando dall’atteso nuovo modello di punta della serie Galaxy Note, evleaks ha pubblicato la seguente immagine che ci permette di osservarlo da ogni angolo, confermando quanto già visto nei giorni scorsi:

In particolare, si tratta della variante Mystic Bronze di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, la cui presentazione è in programma per il 5 agosto, evento in occasione del quale saranno annunciati in tutto cinque nuovi prodotti, così come confermato dalla stessa azienda nelle scorse ore.

Siete impazienti di scoprire tutte le novità del colosso coreano?

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Tra i device che presto il colosso coreano dovrebbe lanciare vi è anche il Samsung Galaxy Tab A7 (2020), tablet apparso di recente nel database di Google Play Console (con il codice SM-T505).

Tra le sue feature troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 662, una GPU Adreno 610, 3 GB di RAM, un display da 10,4 pollici con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel, 32 GB o 64 GB di memoria integrata e Android 10 (probabilmente con interfaccia One UI 2.1).

Nei giorni scorsi il nuovo tablet di Samsung è stato certificato anche dall’FCC e dal 3C, a conferma del fatto che il suo lancio dovrebbe essere ormai imminente.