La prossima settimana sarà molto importante per Samsung per via dell’evento Unpacked del 5 agosto, ma il colosso sud coreano non si fa distrarre dal lancio della serie Samsung Galaxy Note 20 (e non solo) ma anzi, secondo gli ultimi rumor, starebbe già lavorando ad un nuovo smartphone di fascia media con connettività 5G.

Samsung Galaxy A32 5G in lavorazione

Samsung Galaxy A32 5G è il terminale Android che dovrebbe prendere il posto di Samsung Galaxy A31 sbarcato in Italia giusto a fine giugno 2020. Da quel che viene condiviso in rete in queste ore, il terminale sarebbe indicato con il codice prodotto SM-A326, e non ci sarebbero differenze circa il sensore principale da 48 MP presente già da adesso sul modello Samsung Galaxy A31. Esso dovrebbe essere inserito all’interno di un modulo doppio con sensore secondario di profondità da 2 MP.

Venendo però al vero protagonista di queste settimane, Samsung Galaxy Note 20, sembra che i colleghi di GalaxyClub abbiano ricevuto informazioni riguardanti il prezzo di lancio dei terminali in Belgio ed Olanda. Da quanto viene pubblicato, Samsung Galaxy Note 20 5G avrebbe un prezzo pari a 1049 euro, mentre il modello Samsung Galaxy Note 20 Ultra avrebbe un prezzo pari a 1299 euro.

Samsung Galaxy Note 20 a 1049 euro?

Di questi non conosciamo di quale variante di storage e RAM si tratti, né se i prezzi verranno mantenuti identici anche nel nostro Paese. In realtà è lecito aspettarsi una lieve variazione di prezzo per via della differente pressione fiscale (IVA) presente fra l’Italia e gli altri paesi, ma è probabile che scopriremo ulteriori informazioni nel corso dei prossimi giorni.