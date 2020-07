Sebbene i riflettori del mondo della telefonia al momento siano puntati sul lancio della serie Samsung Galaxy Note 20, il colosso coreano è già al lavoro sulla generazione top di gamma del prossimo anno: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S21, protagonista di qualche interessante anticipazione nelle ultime ore.

A dire di Ice Universe, infatti, la serie Samsung Galaxy S21 (il cui nome in codice interno sarebbe “Galaxy U”) dovrebbe poter contare su un modello “base” più economico e per riuscire a centrare tale obiettivo il colosso coreano avrebbe deciso di limitare alcune feature.

Secondo il popolare leaker, pertanto, la versione base di Samsung Galaxy S21 si dovrà accontentare di un display Full HD+ e con refresh rate a 60 Hz. Chi non vuole scendere a compromessi, ovviamente, potrà scegliere la versione Ultra con tutto il meglio che il colosso coreano ha da offrire.

I possibili prezzi della serie Samsung Galaxy Note 20

Passando alla serie Samsung Galaxy Note 20, in attesa dell’evento di lancio possiamo farci un’idea di quelli che potrebbero essere i prezzi delle varie versioni.

Da un rivenditore vietnamita, infatti, sono arrivati quelli che sarebbero i prezzi dei nuovi device nel Paese asiatico: si parte dai circa 1.000 dollari per la versione “base”, per superare i 1.100 dollari con il Samsung Galaxy Note 20 Ultra LTE ed arrivare fino a 1.300 dollari per la variante Ultra con supporto 5G.