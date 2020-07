L’indiscrezione di ieri sulla linea Samsung Galaxy Note 20 ha lasciato pochi punti insoluti in vista del lancio: i colleghi di Winfuture godono di ottima reputazione nel panorama tecnologico, per cui è improbabile che le informazioni condivise si rivelino molto inaccurate. Per chiudere il cerchio intorno al top di gamma prima dell’evento di lancio Samsung Unpacked, in programma tra qualche giorno, mancava giusto una colorazione tra quelle anticipate nei giorni scorsi.

A mettere una pezza è un altro pezzo da novanta del settore, Evan Blass o @evleaks per coloro che lo seguono su Twitter, con la pubblicazione dei render che dovrebbero essere quelli distribuiti da Samsung il 4 agosto. Nelle immagini sotto c’è la colorazione Mystic Green di Samsung Galaxy Note 20 insieme alle altre, Mystic Bronze e Mystic Gray, già circolate.

Mentre i bene informati continuano a scoprire e condividere informazioni in anteprima su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, da Seul hanno deciso di bruciare i tempi ed aprire le prenotazioni negli Stati Uniti. Così facendo ci si assicura un posto in prima fila per ordinarne un’unità a presentazione ultimata, e in linea di principio anche uno dei primi a ricevere la visita del corriere.

Gli appassionati che prenotano un Samsung Galaxy Note 20 oltreoceano ottengono un coupon da 50 dollari da spendere in dispositivi ed accessori. Al momento il Vecchio Continente non è incluso nell’iniziativa.